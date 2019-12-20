В Азербайджане создаются 13 новых избирательных участков

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане, в некоторых избирательных округах, создаются 13 новых избирательных участков.

Вопрос об этом обсуждался на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК), сообщает в пятницу Trend.

После рассмотрения вопроса было принято решение о создании 13 новых избирательных участков.

Напомним, что 23 декабря в Азербайджане пройдут муниципальные выборы, а девятого февраля 2020 года - внеочередные парламентские выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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