В Азербайджане создаются 13 новых избирательных участков

20 декабря 2019 17:24 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане, в некоторых избирательных округах, создаются 13 новых избирательных участков.

Вопрос об этом обсуждался на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК), сообщает в пятницу Trend.

После рассмотрения вопроса было принято решение о создании 13 новых избирательных участков.

Напомним, что 23 декабря в Азербайджане пройдут муниципальные выборы, а девятого февраля 2020 года - внеочередные парламентские выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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