Президент Ильхам Алиев отменил ряд законов

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал закон об отмене законов Азербайджана "О внесении изменений в закон Азербайджана "Об обязательных страхованиях" от 28 декабря 2018 года № 1442-VQD и "О внесении изменений в закон Азербайджана "Об обязательном страховании от утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" от 28 декабря 2018 года № 1443-VQD.

Статья 1. Отменить закон Азербайджана "О внесении изменений в закон Азербайджана "Об обязательных страхованиях" от 28 декабря 2018 года № 1442-VQD.

Статья 2. Отменить закон Азербайджана "О внесении изменений в закон Азербайджана "Об обязательном страховании от утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"" от 28 декабря 2018 года № 1443-VQD.

Настоящий закон вступает в силу с первого января 2020 года.