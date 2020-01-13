ЦИК Азербайджана о числе наблюдателей на предстоящих парламентских выборах

БАКУ /Trend/ - В связи с предстоящими в Азербайджане внеочередными выборами в Милли Меджлис (парламент) поступили обращения около 2000 местных и зарубежных наблюдателей, на большинство из которых был дан положительный ответ.

Об этом сказал журналистам председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, 1630 из обратившихся - местные наблюдатели: «Иностранных наблюдателей около 70. К работе уже приступили наблюдательные миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА СНГ. Аккредитацию прошли наблюдатели итальянского и чешского парламентов, Литовского сейма. За выборами будут наблюдать и представители ЦИК Молдовы. Процесс регистрации зарубежных наблюдателей продолжается».

Напомним, что парламентские выборы в Азербайджане пройдут 9 февраля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.