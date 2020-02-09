Грузинский депутат: Парламентские выборы в Азербайджане проходят в свободной, независимой, демократичной обстановке

БАКУ/Trend/ - "Парламентские выборы в Азербайджане проходят в свободной, независимой, демократичной обстановке", - об этом сказал Trend депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Отар Данелия.

"Сегодня мы осуществляли наблюдение парламентских выборов в Баку. Мы посетили множество избирательных участков как в центре города, так и на окраине, и никаких случаев нарушения нами замечено не было", - сказал он.

По словам грузинского депутата, до сих пор не имеется каких-либо негативных замечаний.

"Мы посетили центральные избирательные участки и иные тоже. Выборы проходят в свободной, независимой, демократичной обстановке в каждом из избирательных участков, которые мы посетили", - отметил Данелия.

Он отметил, что наблюдатели были встречены с большим уважением, были представлены все условия для мониторинга, чем может гордиться Азербайджан.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходят выборы в Милли Меджлис (парламент) шестого созыва.

Для участия в выборах зарегистрированы 1314 кандидатов.

Кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

По 125 избирательным округам страны действуют 5573 постоянных избирательных участка.

В качестве избирателей зарегистрировано 5 329 460 человек. На 573 участках проголосуют 340 689 вынужденных переселенцев.

За ходом голосования наблюдают 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

Для проведения опроса на выходе (exit poll) на парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы AJF&Associates Inc. (США) и Лига защиты трудовых прав граждан (совместно), французский Институт социальных исследований Opinion Way и Фонд "Права человека XXI век - Азербайджан" (совместно), Мониторинговый центр "Rəy".

(Автор: Тамилла Мамедова).

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