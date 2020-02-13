ЦИК Азербайджана аннулировал результаты Рауфа Арифоглу на парламентских выборах
БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) аннулированы результаты парламентских выборов по 35-му Хатаинскому третьему округу, сообщает в четверг Trend.
На заседании было отмечено, что в ходе рассмотрения обращений было установлено, что в этом округе были нарушения, которые не позволили определить волеизъявление избирателей этого округа.
На заседании было предложено аннулировать результаты по этому округу, и в результате голосования предложение было принято
Отметим, что кандидатом-лидером по этому округу являлся Аббасов Рауф Ариф оглу.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )
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