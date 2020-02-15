Президент Ильхам Алиев принял участие в панельных обсуждениях в связи с нагорно-карабахским конфликтом в Мюнхене

Политика 15 февраля 2020 20:51 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев принял участие в панельных обсуждениях в связи с нагорно-карабахским конфликтом в Мюнхене

БАКУ /Trend/ - 15 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности прошли панельные обсуждения в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом.

Об этом, как сообщает Trend, сообщил на своей странице в Twitter помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

В мероприятии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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