Коллектив СГБ Азербайджана почтил память великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Сегодня исполняется 101 год со дня создания органов безопасности Азербайджана.

Как сообщили в субботу Trend в отделе по связям с общественностью Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, согласно распоряжению общенационального лидера Гейдара Алиева "Об учреждении профессионального праздника сотрудников органов национальной безопасности Азербайджана" от 23 марта 1997 года, 28 марта было объявлено днем данного праздника.

По случаю праздника начальник СГБ, генерал-лейтенант Али Нагиев и сотрудники СГБ посетили Аллею почетного захоронения, где почтили светлую память великого лидера Гейдара Алиева, возложили венок к его могиле.

Также была почтена память видного ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Затем в Аллее шехидов была почтена память героических сынов Родины, павших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложен венок к памятнику «Вечный огонь».