Стала известна повестка очередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Стала известна повестка заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, назначенного на 17 апреля.

Как сообщил в понедельник Trend руководитель пресс-службы Милли Меджлиса Акиф Тевеккюльоглу, вначале будет заслушан годовой доклад органа, осуществляющего административный контроль деятельности муниципалитетов.

В ходе заседания будут обсуждены изменения в законы «О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджана», «О внутреннем уставе Милли Меджлиса Азербайджана», «О комитетах Милли Меджлиса Азербайджана», «Об учреждении орденов и медалей Азербайджана» в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджана «75-летие Победы в Великой Отечественной войне», в Уголовный кодекс, Кодекс об административных проступках, Миграционный кодекс, а также в другие законы.

В целом в повестку заседания включены 24 вопроса.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)