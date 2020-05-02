Вышла в свет 100-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»

Многотомник «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель», издание которого началось с декабря 2008 года, - это ценная книга, отражающая успешную внутреннюю и внешнюю политику нашего государства, различные сферы социально-экономической жизни нашей страны, ее положение на международной арене, словом, нашу новейшую историю и, таким образом, определяет направления нашей деятельности.

Как сообщает Trend, на днях вышло в свет юбилейное издание многотомника – 100-я книга.

Уверенные шаги к цели

Многотомник «Ильхам Алиев: Развитие – наша цель», ответственным за выпуск которого является академик Рамиз Мехтиев, является зеркалом нашей современной жизни, изданием к которому мы время от времени обращаемся.

Нашедшие место в первой книге слова «Я неоднократно говорил, что буду служить азербайджанскому народу, чтобы азербайджанский народ развивался, превратился в богатое государство. Каждый гражданин, живущий в Азербайджане, чувствовал себя комфортно, свободно, и его жизненный уровень повышался» Президент Ильхам Алиев сказал в ответ на вопросы журналистов во время посещения Шехидляр хиябаны в День государственной независимости в 2003 году. Если сегодня мы подойдем к фразе «Развитие – наша цель» не на национальном, а на глобальном уровне, то увидим, что каждая страна, которая хочет занять свое место в мире полном вызовов, пытается идти в ногу с современной жизнью, стремится к развитию. Книги, ставшие летописью последних 17 лет, создают у читателя полное представление об исключительном пути развития нашей страны, перед глазами оживает большая работа, проделанная во имя развития Азербайджана.

В многотомнике собраны материалы, отражающие решительные шаги, предпринятые Президентом Ильхамом Алиевым для развития нашей страны, завоевания авторитета на международной арене, – проведенные главой государства встречи, его речи и выступления, интервью, заявления СМИ и письма.

Объективная панорама развития Азербайджана

Если в многотомнике «Гейдар Алиев. Наша независимость вечна» отражен первоначальный этап восстановления нашей государственной независимости, то в книгах «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель» представлена объективная панорама азербайджанской модели экономического развития под руководством Президента Ильхама Алиева. Эти книги представляют интерес как грандиозный источник информации об успешной внутренней и внешней политике главы государства, происходящем в Азербайджане социально-экономическом развитии, проводимых революционных реформах.

Одним из брендов, представленных Азербайджаном миру за последние годы, является ASAN xidmət.

Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на церемонии открытия центра ASAN xidmət в рамках поездки в Кюрдемирский район высказал свое мнение об этом. В тексте этой речи, включенной в новую книгу, читаем: «Центры ASAN xidmət открыли путь к очень серьезным позитивным переменам в нашей стране. Это было проявлением наших намерений, нашей политики. Но когда были открыты первые центры, людям казалось, что это просто проект для удобства граждан, проект услуг. В то время многие, возможно, не понимали, что это – не только проект, это – политика, движение, намерение».

Юбилейный выпуск охватывает январь-февраль 2020 года

В 100-й книге содержатся материалы о рабочем визите Президента Ильхама Алиева в Швейцарскую Конфедерацию для участия в ежегодном заседании Давосского экономического форума, его встречах с главами государств и правительств различных стран, представителями международных организаций и руководителями компаний. В юбилейном издании также можно прочитать статью Президента Азербайджана под заголовком «Роль Азербайджана в едином и устойчивом мире», опубликованную на официальном сайте Давосского экономического форума.

В книгу включена информация о встречах Президента Ильхама Алиева, проведенных в рамках визита в Федеративную Республику Германия для участия в очередном заседании Мюнхенской конференции по безопасности, текст его выступления на круглом столе на тему «Энергетическая безопасность», материалы об участии в панельных обсуждениях по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфлитку.

В книге имеются разделы «Примечания», «Персоналии», «Географические названия».

При подготовке 100-й книги, выпущенной «Азернешр», использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).