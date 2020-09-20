Президент Ильхам Алиев: Армения – это страна, где исламофобия является государственной политикой

БАКУ /Trend/ - Армения - это страна, где исламофобия является государственной политикой.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и телеканалу Real после церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении "Абшерон" на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева.

"Азербайджан всегда был очень активен в деле исламской солидарности, в нашей стране проведены многочисленные мероприятия. Мы всегда старались помочь мусульманским странам, всегда отстаивали интересы мусульманских стран в международных организациях, а также всегда поддерживали мусульманские страны во время голосования, если они выдвигали свою кандидатуру в какой-либо международной организации. То есть эта солидарность должна быть не на словах, а на деле. Мы относимся к тем странам, которые на деле всегда отводят большое место исламской солидарности в своей внешней политике. Вы можете увидеть это в моих выступлениях, касающихся внешнеполитических направлений. Одним из основных приоритетов являются связи с мусульманскими странами, так как мы являемся частью мусульманского мира. Больше всех в ООН нас поддерживают именно мусульманские страны. Организация исламского сотрудничества всегда демонстрирует правильную позицию в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом. Приняты многочисленные резолюции. В том числе в связи с товузской провокацией. Поэтому мы всегда очень чувствительно относимся к тому или иному сближению мусульманских стран с Арменией, потому что Армения захватила нашу землю", - сказал глава государства.

По его словам, в то же время и мусульманские страны должны знать, что Армения совершила геноцид против мусульманских религиозных памятников на оккупированных землях. "Посмотрите, в каком состоянии находятся наши мечети. Разве в мусульманских странах не знают, что армяне содержат в наших полуразрушенных мечетях скот, свиней, коров. Разве это не оскорбление для мусульманского мира? Поэтому каждое официальное лицо мусульманской страны, пожимая запачканную в крови азербайджанского народа руку официального представителя Армении, должно представить эту картину. В то же время, как мне сообщили, министр иностранных дел Армении встретился в Египте с каким-то религиозным лидером. Неужели никто не сообщил этому религиозному лидеру, что эти люди осквернили мусульманские мечети, оскорбили весь мусульманский мир. Мы точно знаем, что официальные представители Армении, находясь в Европе, чтобы добиться позитивного отношения европейцев к ним, в качестве основного аргумента приводят то, что мы, мол, живем в окружении мусульман. Три наших соседа - мусульманские страны. Мы являемся народом, хранящим здесь, в этом регионе христианство. Находящиеся в нашем окружении мусульманские страны - враги. Да, Турцию и Азербайджан Армения считает врагами. Но в связях с Ираном всегда лицемерно говорит о дружбе. Как это возможно? Что это за дружба? Разрушаешь, сносишь, оскверняешь мусульманские мечети, содержишь там коров, свиней, задеваешь достоинство мусульман, а потом говоришь давайте дружить? Я такую дружбу не понимаю. И в двустороннем, и в многостороннем формате, и в официальных выступлениях я неоднократно обращался к руководителям мусульманских стран, призывая их учесть этот вопрос", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Еще раз говорю, что Армения - не рядовая страна, добавил он. "Армения - это страна, где исламофобия является государственной политикой. Они воспитывают детей в духе ненависти к мусульманам, прививают им эту идеологию", - заявил глава государства

Поэтому мы останемся на нашей принципиальной позиции, отметил он. "Всегда будем уделять внимание данному вопросу. Еще раз хочу сказать руководителям всех мусульманских стран: Армения вам не друг. Во-вторых, какие интересы могут быть в Армении? Это - неуспешная страна. Ей только одно международное название - Fail state. Неуспешная страна. Экономика пала, рынок ограничен, население сокращается, непривлекательна для каких-либо инвестиций. Не вкладывает инвестиций ни в какую страну. Эта страна - транспортный тупик. Какие могут быть интересы? Если такие шаги предпринимаются в связи с какой-то ситуацией, назло кому-то, то это вызывает лишь сожаление", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.