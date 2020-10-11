Член Международного центра Низами Гянджеви направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Член Международного центра Низами Гянджеви Шовкет Азиз направил письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Ваше превосходительство,

Мы, как друзья Вашей страны, выражаем обеспокоенность последним конфликтом, происходящим на территории Нагорного Карабаха Азербайджанской Республики. Смерть невинных людей, в особенности детей, неприемлема. Международная общественность должна напомнить Армении о важности немедленного выполнения резолюций Совета Безопасности ООН номер 822, 853, 874 и 884 и оказать на нее более активное воздействие.

Направив от имени Международного центра Низами Гянджеви заявление генеральному секретарю ООН, мы призвали к немедленному выводу армянских агрессоров с территорий Азербайджана и незамедлительному прекращению огня. Мы также поддерживаем предложение о назначении нашего сопредседателя Вайры Вике-Фрейберги специальным представителем для предоставления отчета Совету Безопасности ООН.

Господин Президент, мы рядом с Вами и азербайджанским народом", - говорится в письме.