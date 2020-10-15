Международные организации, хранящие молчание по поводу армянских зверств, вновь показали свое истинное лицо - депутат

БАКУ /Trend/ - Международные организации, которые всегда выдают себя за вестников мира и почти каждую минуту пытаются навязать нам верховенство международного права, хранят молчание о зверствах, совершенных армянами против азербайджанского народа в последние дни.

Об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова.

Депутат подчеркнула, что все международные организации вдруг заговорили о контрнаступлении азербайджанской армии в ответ на армянские провокации с 27 сентября, тяжелых потерях армян, все встали на защиту Армении, в какие только двери они не стучались, чтобы заставить Азербайджан остановить наступление.

"Азербайджан сделал это, но что же случилось дальше?! Армяне вновь показали свое лицемерную сущность, под покровом ночи подвергли ракетным обстрелам мирных азербайджанцев, детей и стариков, по спящему городу был нанесен удар. В результате этого преступления армян были убиты и ранены гражданские лица.

А где же эти лицемерные международные организации, которые пытались защитить коварных армян, призывали Азербайджан к прекращению огня? Видимо для этих организаций высшие ценности, международное право является лишь механизмом давления.

Как можно закрывать глаза на эти зверства? Как это может допустить человеческая совесть? Видно, что для этих организаций человеческая жизнь не имеет никакой ценности, смысла. Это ярчайший пример двойных стандартов, предвзятости.

Где же президент Франции Эмманюэль Макрон, который днем и ночью покровительствовал армянам, в какие только двери не стучал, чтобы убедить Азербайджан прекратить наступление. Интересно, испытал ли Макрон, пытавшийся изобразить армян несчастными, хоть малейшие угрызения совести, когда увидел раненых детей, убитых людей и разрушения в Гяндже?! Разумеется нет, в противном случае он бы подал голос.

Вот истинное лицо международных организаций, "вестников мира". Если они хранят молчание об этих зверствах, то они в равной степени виновны, как и те, кто совершил эти зверства", - добавила Афет Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)