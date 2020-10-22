Удары баллистическими ракетами по Габале и другим городам Азербайджана - вандализм и фашизм руководства Армении – народный артист Мурад Адыгезалзаде

БАКУ /Trend/ - Очередной удар баллистическими ракетами по мирным городам Азербайджана, на этот раз по Габале, Сиязани и Кюрдамиру, является вандализмом и фашизмом руководства Армении, сказал Trend в четверг известный пианист, директор Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, народный артист Мурад Адыгезалзаде.

Отметим, что ракеты по Габале были выпущены с территории Армении - из Кафана и Джермуха.

"Мы, люди, родившиеся в советское время и знающие историю нацистской Германии, когда в 1941-45 годах наши дедушки и бабушки проливали кровь в борьбе в этим мировым злом, думали, что хуже этих фашистов не существует. Оказывается есть! Сегодня можно с уверенностью сказать, что армянские агрессоры превзошли даже этих фашистов! Даже самые хищные звери не способны на такие чудовищные деяния. Армянские фашисты постоянно обстреливают не места боевых действий, а именно мирные города и села Азербайджана, находящиеся далеко от фронта. Например, как это было в Гяндже. Я был там три дня назад и увиденное потрясло меня до глубины души, на жизнь я уже смотрю по-другому. Как можно бить ракетами по мирному населению, тем более ночью, когда все спят – дети, женщины, старики – это чудовищное военное преступление, и военно-политический режим Армении обязательно понесет наказание. Я сейчас переписываюсь с друзьями и коллегами из разных стран, рассказываю и отправляю фото того, что происходит на самом деле, ведь разные ангажированные телеканалы и СМИ распространяют дезинформацию", - отметил Мурад Адыгезалзаде.

Народный артист также резко осудил ракетный удар по мирной Габале, где ежегодно проходит Международный фестиваль классической музыки с участием всемирно известных исполнителей, музыкантов и коллективов.

"Все, кто приезжает на наш Международный фестиваль в Габале, получает потрясающие впечатления, мечтая вновь вернуться в этот прекрасный уголок, пообщаться с великими артистами, вновь прикоснуться к величию классической музыки. Вернувшись домой, они делятся яркими впечатлениями от увиденного и пережитого на грандиозном празднике классической музыки в этом райском уголке Земли - Габале. Сегодня наш народ и доблестная армия во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым возвращают наши земли после 30-летней оккупации армянскими агрессорами. Все выступления главы государства и доблесть наших солдат и офицеров вселяют веру в скорейшую победу и освобождение наших земель от армянской фашистской чумы. Карабах – это Азербайджан!" - сказал Мурад Адыгезалзаде.

Отметим, что сегодня утром территория Азербайджана вновь подверглась ракетному обстрелу. Около 07:00 ВС Армении выпустили 3 ракеты в направлении Сиязаньского района, около 09:00 – две ракеты по Габалинскому и одну ракету – по Кюрдамирскому району Азербайджана. Мишенью были гражданское население и гражданская инфраструктура. В результате ракетного обстрела Габалинского района ранен мирный житель Амирбеков Мурад Джейхун оглу (2003).

Напомним, что нанесенные с территории Армении 11 и 17 октября удары баллистическими ракетами по азербайджанскому городу Гянджа привели к многочисленным жертвам среди мирного населения и разрушениям. В целом с 27 сентября в результате обстрелов армянскими ВС населенных пунктов Азербайджана погибли 63, ранены 292 мирных жителя. В непригодное состояние пришли 386 гражданских объектов, 90 многоэтажных жилых зданий и 1981 частный дом.

На протяжении около 30 лет Армения удерживала под оккупацией 20 процентов территории Азербайджана, в результате армянской агрессии более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Власти Армении все это время игнорировали принятые Совбезом ООН четыре резолюции о выводе оккупационных сил с территории Азербайджана. Для пресечения дальнейшей агрессии и постоянных провокаций с армянской стороны 27 сентября ВС Азербайджана начали контрнаступательную операцию, в результате которой была освобождена часть оккупированной территории. Освобождение земель страны от армянских оккупантов продолжается.

(Автор: Вугар Иманов)