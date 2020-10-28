Обломки ракет, выпущенных сегодня ВС Армении по Барде (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня ВС Армении вновь совершили ракетную атаку на Барду, сообщает в среду Trend.

Атака на райцентр была совершена с использованием ракеты "Смерч" 9M525.

В результате погибли три мирных жителя, есть раненые.

(Текст: Кямаля Сеидова.)