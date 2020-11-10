Сухопутное сообщение с Нахчываном сулит Азербайджану обширные перспективы в будущем - военный эксперт

БАКУ /Trend/ - Сухопутное сообщение с Нахчываном сулит в будущем Азербайджану обширные перспективы.

Об этом во вторник сказал Trend военный эксперт Адалят Вердиев. По его словам, на фоне достижений Азербайджана, Армения смирилась с поражением и подписала акт о капитуляции, что радует каждого азербайджанца.

"Как видно из условий, Азербайджан полностью освободит три крупных района - Агдам, Кельбаджар и Лачин от армянских войск к первому декабря без огня и потерь, приостановив дальнейшие операции. Это большой успех. Армения достаточно укрепилась на этих территориях в течение почти 30 лет оккупации. Они захватили территории Азербайджана за четыре года и в течение 26 лет проводили там укрепительные работы", - сказал Вердиев.

Он отметил, что последние события приведут к крупным катаклизмам и политическим изменениям в Армении, и мы уже видим первые признаки этого. Эксперт добавил, что есть и другие успехи, которых добился Азербайджан этим соглашением. Один из них - установление сухопутного сообщения Азербайджана с Нахчываном и, косвенно, с Турцией.

"Это воссоединение также предоставит братской стране доступ в Центральную Азию. В рамках инфраструктурных проектов Азербайджан обязательно проложит дорогу в направлении Кельбаджара для обеспечения ВС Азербайджана безопасности границы с Арменией, поскольку в настоящее время нет нормальной дорожной инфраструктуры для передвижения армии. Совместная реализация всех этих проектов сулит большие перспективы для Азербайджана и региона в будущем", - подытожил Адалят Вердиев.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)