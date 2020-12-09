Памятники христианского и мусульманского религиозного наследия, разрушенные в Карабахе в результате армянской агрессии, будут восстановлены - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в статье, опубликованной в газете "Washington Times", ответил на необоснованные обвинения некоторых международных органов печати о якобы планировании Азербайджаном "культурного геноцида" против христианских памятников и христианского наследия, сообщает в среду Trend.

В статье под заголовком "В Азербайджане отреставрированы все христианские храмы" Гаджиев отмечает, что умышленное разрушение религиозных памятников на всей территории бывшего СССР являлось частью государственной политики. При сталинском режиме в Москве были снесены православные церкви, в Баку - церковь Александра Невского, разрушено более 25 тысяч мечетей.

Помощник Президента Азербайджана подчеркнул, что в современном Азербайджане проводится полностью противоположная политика: "В Баку отреставрирована армянская церковь. Построена новая католическая церковь, в открытии которой участвовал Папа Римский. Также отреставрированы старые синагоги и открыты новые".

Гаджиев отметил, что будут восстановлены памятники христианского и мусульманского религиозного наследия, разрушенные в Карабахе в результате армянской агрессии.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)