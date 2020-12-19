В освобожденном Джебраильском районе усиливаются меры безопасности (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Джебраильском районе, освобожденном от оккупации в результате контрнаступательной операции азербайджанских вооруженных сил, усиливаются меры безопасности, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сотрудники районного отдела полиции и военнослужащие Внутренних войск продолжают службу на территории района, здесь установлены посты, полностью контролируется безопасность.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)