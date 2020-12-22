Турция обсудит срок службы мониторингового центра в Карабахе с Россией - Хулуси Акар

БАКУ /Trend/ - Турция и Россия подписали меморандум о совместном мониторинговом центре по конролю за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Об этом в интервью телеканалу NTV сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает во вторник Trend.

Акар отметил, что в настоящее время продолжается строительство Центра, а срок его службы будет обсужден с Россией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)