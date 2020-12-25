С сегодняшнего дня начинается увольнение азербайджанских военнослужащих с военной службы по мобилизации - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 декабря подписал распоряжение об увольнении с военной службы по мобилизации.

В соответствии с распоряжением, военнослужащие, призванные на военную службу согласно распоряжению Президента Азербайджана № 2280 от 28 сентября 2020 года, будут поэтапно уволены с военной службы по мобилизации с 25 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года.

Министерству обороны и Государственной пограничной службе поручено систематически информировать Президента Азербайджана о выполнении этого распоряжения, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.