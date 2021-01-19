Проблемы медиа, которые можно решить - АНАЛИЗ

Политика 19 января 2021 16:55 (UTC+04:00)
Проблемы медиа, которые можно решить - АНАЛИЗ

БАКУ /Trend/ - Бакинский Государственный Университет. Факультет журналистики. Я единственный из 25 студентов в нашей группе, который в настоящее время активно осуществляет журналистскую деятельность. А другие? Разве можно занимать плановые места на таком факультете, как журналистика, ради диплома о высшем образовании?!

Созданием в Азербайджане на прошлой неделе Агентства развития медиа журналистика и журналистская профессия стали одной из основных тем повестки дня. В лице исполнительного директора Агентства Ахмеда Исмайлова было отмечено, что в этой сфере будет проведен ряд фундаментальных реформ. Если честно, это вселяет большие надежды для будущего сегодняшней журналистики. Потому что недавно созданное Агентство, в отличие от своего предшественника - Фонда государственной поддержки развития СМИ, нацелено на ряд основополагающих принципов, в том числе обеспечение экономической независимости субъектов СМИ, повышение профессионализма и уточнение статуса журналистов, а также усовершенствование процесса преподавания в этой области.

Руководство Агентства заявило, что также рассмотрит предложения журналистов о проведении определенных реформ в сфере журналистики. Итак, давайте попробуем вспомнить ряд проблем в этой области, которые можно решить, а также показать возможные пути их решения.

Как и в любой сфере, здесь нужно начинать с нуля. В первую очередь необходимо усилить контроль за приемом на факультет журналистики. По данным Государственного экзаменационного центра, проходной балл за последний учебный год на факультете журналистики Бакинского государственного университета составлял 325,7 и 424,4 платное и бюджетное образование соответственно. Это означает, что любой, кто наберет примерно половину из максимальных 700 баллов, может поступить на факультет журналистики. Конечно, проходной балл здесь определяется общим уровнем знаний абитуриентов. Однако повысив престиж факультета за счет сокращения плана приема, привлечения только тех абитуриентов, которые действительно интересуются этой сферой и обладают определенным уровнем творчества, и разумеется, параллельно с этим, повышения качества преподавания на факультетах журналистики, можно добиться значительного прогресса. Для этого необходимо изучить международный опыт и внедрить его в местных вузах. Да, в отличие от прошлых лет, во время приема на факультет журналистики проводится и экзамен по способностям. Хотя это возымело определенный эффект, в целом не повлияло на престиж факультета. Как и было отмечено выше, плановые места этого факультета нельзя занимать только лишь для диплома. Из 25 студентов курса мы должны воспитать хотя бы 20 журналистов...

Кто такой журналист?

Это самый большой вопрос, стоящий перед новосозданным Агентством. Кто же действительно является журналистом - тот, кто носит в кармане карточку PRESS и сует ее в глаза каждому попавшемуся, или тот, кто пытается скрыть ее от всех, даже если такая карточка у него есть? К примеру, я не хочу представляться "журналистом" без крайней необходимости. Почему? Потому что это имя уже запятнано. Если в стране 17 тысяч журналистов, то 15 тысяч из них - "негодные". Эта цифра была озвучена Советом печати Азербайджана несколько лет назад. Было отмечено, что нелегальных журналистов с карточкой PRESS намного больше, чем законных. Не в результате ли этого репутация журналиста сегодня так упала? Разве не из-за этого сегодня лица с карточками PRESS промышляют "общественным рэкетом"? Не они ли живут на порядок лучше профессиональных журналистов? Мало ли уклоняющихся от налогов, не заключающих трудовых договоров, даже не имеющих офиса новостных сайтов?!

Таким образом, в централизованном порядке следует урегулировать вопрос карточки PRESS и трудовых договоров, в рамках чего следует наладить координацию с медиа-субъектами. Аналогично следует принять самые жесткие карательные меры в отношении "самозванцев-журналистов", промышляющих "рэкетом". В данном вопросе нельзя ограничиваться внесением в черный список какого-либо новостного сайта, его деятельность должна быть прекращена, а руководство серьезно наказано.

Финансовая помощь, которая не доходит до журналиста

Вернемся к вопросу финансирования медиа-органов. Недавно выяснилось, что в связи с ранее упомянутым Фондом и финансируемыми им газетами есть серьезные проблемы. Порой выделенные средства не доходили до редакции в полном объеме, а если и доходили, то рядовые сотрудники не ощутили этого в своем материальном благосостоянии. Следовательно, необходимо четко определить критерии финансирования медиаресурсов и отслеживать механизм его последующей реализации.

Ожидания от Агентства развития медиа: прозрачность и индивидуальный подход

Еще один важный момент - участие журналистов в каком-либо проекте или конкурсе, организованном Агентством. Медиа-сообществу хорошо известно, что из-за прохладных отношений с руководством десятки профессионалов сферы СМИ остались вне различных проектов, лишились почетных наград.

Следует ожидать, что именно во избежание такой дискриминации будут обеспечены прозрачность и индивидуальный подход...

Не следует забывать, что нигде в мире эта сфера не идеальна. Следовательно, мы должны стремиться добиваться нормального уровня, а не идеала. Как отражено в уставе нового Агентства, на организацию возложены очень ответственные обязанности. Надеемся, что будут достигнуты серьезные результаты. Основные принципы - профессионализм, этика и национальные интересы. Возможностей для этого предостаточно...

(Автор: Эльгюн Мансимов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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