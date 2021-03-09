Решение проблем военнослужащих и впредь будет в центре внимания государства - спикер парламента Азербайджана
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане улучшение обеспечения военнослужащих - одно из основных направлений социальной политики.
Об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана сказала спикер Сахиба Гафарова, сообщает во вторник Trend.
Она отметила, что сфера армейского строительства находится в центре постоянного внимания руководства страны.
Гафарова добавила, что недавно были произведены срочные надбавки к зарплатам военнослужащих: "Решение их проблем и впредь будет находиться в центре внимания государства".
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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