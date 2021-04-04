МИД Азербайджана выступил с заявлением по случаю Международного дня просвещения по вопросам минной опасности (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Сегодня отмечается Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием. В связи с этим Азербайджан вновь заявляет о своей серьезной озабоченности угрозой, которую представляет массовое минирование Арменией освобожденных территорий и отказ армянского правительства поделиться информацией о минных полях для обеспечения безопасности в регионе.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД, Азербайджан столкнулся с проблемой массового минирования освобожденных территорий, что создает серьезную угрозу для жизни, безопасности и средств к существованию как военных, так и гражданского населения в постконфликтный период.

«Преднамеренное минирование Арменией этих земель во время почти 30-летней оккупации международно признанных территорий Азербайджана привело к многочисленным жертвам среди азербайджанских военных и гражданского населения», – отметили в МИД.

В министерстве заявили, что Армения также на этапе вынужденного отступления после контр наступательных операций Вооруженных сил Азербайджана намеренно установила мины на этих территориях, чтобы нанести как можно больший ущерб азербайджанской стороне и создать дополнительные препятствия для возвращения гражданского населения в свои дома.

«Армения, открыто нарушая свои международные обязательства, отказывается предоставить карты минных полей. Это серьезное нарушение международного гуманитарного права.

С момента подписания 10 ноября 2020 года трехстороннего заявления лидерами Азербайджана, Армении и России о прекращении всех военных операций 20 граждан Азербайджана, в том числе 14 мирных жителей, погибли в результате подрыва на минах на освобожденных азербайджанских территориях. В тоже время тяжелые ранения получили 85 наших граждан (в том числе 16 гражданских лиц), включая отважных сотрудников Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA), которые пытались защитить остальных людей.

Массовое минирование этих территорий серьезно препятствует реализации планов восстановления и реконструкции, начатых правительством Азербайджана. А самое главное, это отрицательно сказывается на осуществлении неотъемлемого права сотен тысяч вынужденных переселенцев на возвращение в свои дома безопасным и достойным образом. Семьи, которые почти 30 лет находились в изгнании, все еще не могут безопасно вернуться домой, потому что эти земли не очищены от мин.

Умышленное размещение мин на территориях Азербайджана во время незаконной оккупации азербайджанских земель, а также во время вынужденного переселения из этих земель, ясно демонстрирует намерение Армении предотвратить возвращение сотен тысяч азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке, и реализацию основных прав этих людей, а также причинить ненужные страдания как можно большему количеству людей. Такое поведение Армении продолжает оставаться серьезным препятствием на пути к миру, безопасности и сотрудничеству в регионе.

Азербайджан неоднократно призывал международное сообщество осудить тот факт, что заложенные Арменией мины привели к гибели людей. Азербайджан повторяет свой призыв в День просвещения по вопросам минной опасности и призывает международное сообщество не закрывать глаза на нарушение Арменией своих международных обязательств, в том числе на ее политику преднамеренного минирования, препятствование возвращению вынужденных переселенцев на их родину и отказ предоставить информацию о местах заложения мин.

Мы требуем, чтобы Армения выполнила свои обязательства по международному праву и свой моральный долг по защите человеческой жизни. Азербайджан примет все доступные и необходимые правовые меры для обеспечения мира и ответственности», – говорится в заявлении МИД Азербайджана.

(Редактор: Надир Насиров)