В войсках Нахчыванского гарнизона проведена церемония принятия военной присяги (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В войсках Нахчыванского гарнизона проведена церемония принятия военной присяги молодыми солдатами.

Как сообщили в субботу Trend в Министерстве обороны Азербайджана, на церемонии, проведенной в Отдельной общевойсковой армии, была почтена память шехидов, погибших за суверенитет, территориальную целостность и свободу наших земель.

После исполнения Государственного гимна Азербайджана молодые солдаты торжественно принесли присягу на верность Родине и вступили в ряды армии как полноправные военнослужащие.

Полковник Мубариз Рзаев поздравил и пожелал успехов солдатам, принесшим военную присягу.

Выступая от имени новобранцев, Хейбар Аббасзаде сказал, что гордится службой в победоносной азербайджанской армии и пообещал защищать Родину так же, как и наши храбрые сыновья, которые не пожалели сил и жизни во имя территориальной целостности нашей страны.

Генерал-майор Фазиль Агаларов передал личному составу поздравления начальника Нахчыванского гарнизона генерал-полковника Керема Мустафаева, отметив, что молодые воины, принесшие присягу на верность Родине, будут отправлены на следующие места службы после соответствующих занятий.

Церемония принятия военной присяги завершилась торжественным маршем личного состава.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)