Разработан законопроект в связи с объявлением города Шуша культурной столицей Азербайджана

Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Гуманитарное сотрудничество, межкультурные связи, восприятие другой культуры, попытка понять, проникнуться, помочь являются очень важным оружием в борьбе с такими негативными явлениями, как ксенофобия и терроризм (ФОТО)