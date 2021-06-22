Верховный представитель ООН находится в поездке по освобожденному Агдаму (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос после поездки в Физулинский район Азербайджана, где воочию увидел последствия варварства армян, сегодня прибыл в Агдамский район, сообщает во вторник Trend.

Верховный представитель ООН был проинформирован об истории Агдама, его нынешнем состоянии, осуществленном здесь армянском фашизме и вандализме по отношению к историческим, религиозным и культурным памятникам.

Спецпредставитель Президента Азербайджана Эмин Гусейнов рассказал Мигелю Анхелю Моратиносу, который ознакомился с генпланом Агдама, о предстоящих созидательных работах. Он отметил, что 28 мая во время поездки главы государства в Агдам был заложен фундамент автомобильной дороги, жилого здания, Промышленного парка, нового здания школы № 1, были посажены деревья в лесопарке. Согласно Генплану, территория города Агдам – 1750 гектаров, и вокруг города на площади в 2450 гектаров будут разбиты сады. В городе будет создана «умная» социальная инфраструктура, планируется построить 15 школ и детсадов.

Первоначально в Агдаме будет заложен большой лесопарк в 125 гектаров. Восстанавливаемый Агдамский канал будет проходить через город, и вода будет стекать в озеро, которое будет здесь создано. В Агдаме также будет построен Промышленный парк, который будет разделен на социальные и технические зоны, а также сектора по пищевой и легкой промышленности, услугам, крупным промышленным предприятиям. В Промышленном парке будут созданы базы по продаже строительных материалов и парк для TIR-автомобилей. Здесь планируется открыть производственные предприятия стройматериалов, мясомолочные заводы, наладить винное, кормовое производство, производство и переработку удобрений, организовать фасовку сельскохозяйственной продукции, выпускать фруктовые и овощные консервы, а также организовать холодильные камеры и сферу услуг.

Стратегическое и географическое расположение Агдама в будущем расширит возможности района для превращения его в промышленный центр Карабаха.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)