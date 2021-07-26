Между правящими партиями Турции и Азербайджана налажены очень хорошие отношения - Нуман Куртулмуш (версия 2)

(первая версия в 11:46)

БАКУ /Trend/ - Между правящими партиями Турции и Азербайджана - Партией справедливости и развития и партией "Ени Азербайджан" (ПЕА) существуют очень хорошие отношения.

Об этом сказал первый заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции Нуман Куртулмуш в Баку, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, правящие партии будут стараться развивать связи между двумя странами.

"Будут продолжены встречи, реализация совместных проектов. Сближение двух правящих партий способствует дальнейшему укреплению межгосударственных отношений. Мы будем продвигать сотрудничество в экономической, политической, социальной, историко-культурной областях. Существует множество сфер для укрепления отношений между двумя странами", - сказал Куртулмуш.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)