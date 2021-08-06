Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на нахчыванском направлении

БАКУ /Trend/ - Шестого августа, с 12:45, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Садаракского района Нахчыванской АР.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны, погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.

Ответным огнем обстрел противника был подавлен.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)