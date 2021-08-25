В Кельбаджар и Губадлы назначены военные прокуроры

БАКУ /Trend/ - Байрамов Махир Алемдар оглу назначен военным прокурором Кельбаджара, Мурсалов Эльшан Хыдыр оглу - военным прокурором Губадлы.

Как сообщили в среду в пресс-службе Генеральной прокуратуры в ответ на запрос Trend, согласно распоряжению Президента Азербайджана «О создании новых военных прокуратур на освобожденных территориях Азербайджана» от 1 апреля 2021 года, после создания военных прокуратур Губадлинского и Кельбаджарского районов соответствующими приказами генерального прокурора Кямрана Алиева были определены структура и штатный состав этих военных прокуратур.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)