В Кельбаджар и Губадлы назначены военные прокуроры
БАКУ /Trend/ - Байрамов Махир Алемдар оглу назначен военным прокурором Кельбаджара, Мурсалов Эльшан Хыдыр оглу - военным прокурором Губадлы.
Как сообщили в среду в пресс-службе Генеральной прокуратуры в ответ на запрос Trend, согласно распоряжению Президента Азербайджана «О создании новых военных прокуратур на освобожденных территориях Азербайджана» от 1 апреля 2021 года, после создания военных прокуратур Губадлинского и Кельбаджарского районов соответствующими приказами генерального прокурора Кямрана Алиева были определены структура и штатный состав этих военных прокуратур.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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