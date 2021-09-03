Погранслужба Азербайджана прокомментировала сообщения о задержании лидера радикальной группировки «Мужское государство»

БАКУ /Trend/ - Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана не задерживала на госгранице с Россией лидера радикальной группировки «Мужское государство» Владислава Позднякова, сообщили в пятницу в ГПС в ответ на запрос Trend.

Отметим, что в СМИ распространилась информация о задержании при попытке проникнуть в Азербайджан радикального националиста Владислава Позднякова, который представился лидером «Мужского государства».

«Мужское государство» — российское официально незарегистрированное мужское движение, декларирующее идеи патриархата и национализма, созданное Владиславом Поздняковым в 2016 году в рамках закрытого сообщества в социальной сети ВКонтакте. Деятельность движения преимущественно осуществляется в интернет-среде: участники сообщества занимаются травлей, угрозами и преследованием. В 2020 году сообщество «Мужское государство» было заблокировано администрацией ВКонтакте за «призывы к насильственным действиям».