По итогам Валдайских встреч: сложится ли многополярный мир? — Петр Дуткевич и Ричард Саква на платформе Baku Network (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Постоянные участники заседаний Международного дискуссионного клуба «Валдай» — профессор, директор Центра государственного управления и общественной политики Карлтонского университета (Канада) Петр Дуткевич и профессор Кентского университета (Великобритания) Ричард Саква продолжили на платформе Baku Network обсуждение глобальных тем, заданных ХХVIII ежегодным заседанием клуба «Валдай».
Эксперты с мировым именем, отвечая на вопросы директора Baku Network Гюльнары Мамедзаде, представили свое видение по актуальным темам глобальной повестки, таким как изменение климата, реформирование международных институтов, цифровизация, модели будущего мироустройства.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В Гяндже отремонтированы и восстановлены около 3 200 строений, поврежденных во время Отечественной войны
По итогам Валдайских встреч: сложится ли многополярный мир? — Петр Дуткевич и Ричард Саква на платформе Baku Network (ВИДЕО)
В Агдаме готовятся к проведению финала "Кубка Победы" с участием гази 44-дневной Отечественной войны (ФОТО/ВИДЕО)
Siemens о проекте локализации производства электротехнического оборудования в Узбекистане (Эксклюзив)
Минсельхоз Грузии разработало проекты, способствующие быстрому и эффективному развитию аграрного сектора