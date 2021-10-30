Танковые подразделения Азербайджанской Армии выполнили боевые стрельбы (ВИДЕО)

Политика 30 октября 2021 11:03 (UTC+04:00)
Танковые подразделения Азербайджанской Армии выполнили боевые стрельбы (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Согласно плану боевой подготовки на 2021 год, танковые подразделения Азербайджанской Армии выполнили боевые стрельбы, сообщает Trend со ссылкой на минобороны страны.

"Танковые экипажи совершенствуют навыки управления боевыми машинами и выполняют практические стрельбы по намеченным целям", - говорится в сообщении ведомства.

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