Великобритания продолжит оставаться надежным партнером Азербайджана - Борис Джонсон

БАКУ /Trend/ - Великобритания продолжит оставаться надежным партнером Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в послании премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона к участникам VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19".

Послание зачитал заместитель главы британской дипмиссии в Баку Филипп Барклай.

"В будущем году мы отметим 30-летие со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Сотрудничество между Соединенным королевством и Азербайджаном находится на самом высоком уровне", - говорится в послании.

В нем отмечается, что Великобритания выступает за безопасность на Южном Кавказе.

"Азербайджан реализует обширную программу по разминированию своих территорий. Считаю, что в регионе важно реализовать Оттавскую Конвенцию по противопехотным минам", - говорится в послании.