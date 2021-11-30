Кадры с места крушения военного вертолета ГПС Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 30 ноября, около 10:40, военный вертолет Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гараэйбат", расположенном на территории Хызинского района.

Как сообщили Trend в ГПС, в результате крушения погибли 14 и ранения получили два человека.

Кадры с места происшествия были показаны в эфире телеканала AzTV.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)