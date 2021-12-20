Глава МИД Ирана посетит Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдуллахиан в конце этой недели совершит визит в Азербайджан.

Как сообщает Trend, об этом сказал на брифинге официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

По словам Хатибзаде, визит состоится по приглашению главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова.

«В ходе визита иранский министр проведет переговоры по вопросу развития двусторонних отношений в сфере торговли», - сказал он.