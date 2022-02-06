Азербайджан и Украина поддерживают территориальную целостность друг друга - глава МИД

БАКУ /Trend/ - По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Украиной состоялся обмен письмами между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Украины Дмитрием Кулеба.

Как сообщили Trend в управлении пресс-службы МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов отметил, что двусторонние отношения, которые на протяжении 30 лет развиваются на основе взаимных интересов и вышли на стратегический уровень, укрепились в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также были достигнуты значительные успехи в направлении взаимной поддержки в рамках региональных и международных организаций.

Было подчеркнуто, что Азербайджан и Украина, придерживаясь принципа нерушимости международно признанных границ, поддерживают территориальную целостность друг друга.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что нынешний уровень отношений между нашими странами основан на воле наших народов и глав государств. В этой связи визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Украину 14 января 2022 года, накануне 30-летия установления дипломатических отношений, был подчеркнут как показатель значения, которое придается двусторонним отношениям.

Министр выразил уверенность, что всестороннее стратегическое партнерство между двумя странами, основанное на взаимном уважении и доверии, будет и впредь развиваться в интересах наших народов.

Министр Дмитрий Кулеба, отметив в своем письме, что наши страны начали писать историю дипломатических отношений еще столетие назад и за прошедший период произошло много изменений как в Украине, так и в Азербайджане, подчеркнул, что неизменными остаются только дружба, уважение и, в особенности, взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности обоих государств.

Отметив, что Азербайджан остается для Украины надежным стратегическим партнером, министр выразил уверенность, что украинско-азербайджанское сотрудничество, в том числе на уровне внешнеполитических ведомств, будет и впредь эффективно развиваться на основе доверия и взаимопонимания, а совместные усилия повлияют на реализацию наших амбициозных целей на международной арене.

Поздравив друг друга, министры пожелали двум дружественным народам мира, спокойствия и благополучия.