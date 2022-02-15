Азербайджан 11 лет является членом Движения неприсоединения и исходя из этого выстраивает свою внешнюю политику - политолог

БАКУ /Trend/ - Азербайджан после обретения независимости выстраивает свою политику, основываясь на принципах и нормах международного права.

Об этом сказал руководитель клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде, отвечая на вопросы Trend.

По его словам, к этим принципам относятся неприкосновенность государственных границ, уважение суверенитета, невмешательство в дела других государств.

«Мы всегда призываем все страны придерживаться этих принципов. Что касается напряженности в Украине и вокруг нее, то мы призываем к урегулированию конфликта в соответствии с этими принципами. С другой стороны, мы не хотим становиться участниками военно-политического противостояния, потому что оно будет иметь негативные последствия.

Если проследить за развитием этого противостояния, то нетрудно предсказать, что оно будет иметь негативные последствия как для региона, так и для системы международной безопасности. Поэтому недопустимо участие в этом противостоянии новых стран. Исходя из этого мы, выстраивая свою политику на принципах мира, призываем к верховенству международного права и соблюдению его норм и принципов.

Азербайджан уже 11 лет является членом Движения неприсоединения и исходя из этого выстраивает свою внешнюю политику", - сказал Велизаде.

По словам политолога, ни одна сторона этого противостояния не выиграет от реализации военных сценариев.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)