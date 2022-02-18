Расширены обязанности Госагентства по туризму Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Положение о Государственном агентстве по туризму Азербайджана", утвержденное указом №278 Президента Азербайджана от 21 сентября 2018 года.

Согласно указу, в перечень обязанностей агентства включены определение минимальных требований к страховой сумме по страхованию гражданской ответственности туроператоров и турагентов по согласованию с Центробанком; определение критериев оценивания гостиниц (отелей) по звездной категории; обеспечение ведения туристического реестра; обеспечение установки информационно-указательных знаков в связи с туристическими ресурсами; в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О туризме" принятие необходимых мер для обеспечения информирования туристов о правах и обязанностях; утверждение кодексов этического поведения субъектов индустрии туризма, их опубликование в СМИ и на официальном интернет-сайте.

Кроме того, это также утверждение туристических маршрутов; проведение конкурсов и учреждение знаков отличия для субъектов индустрии туризма, определение правил проведения этих конкурсов и критериев предоставления знаков отличия.