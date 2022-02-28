Эльдар Мансуров награжден орденом "Шохрат"
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Эльдара Бахрам оглу Мансурова орденом "Шохрат" за заслуги в развитии азербайджанской музыки.
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