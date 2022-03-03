Освобождение Карабаха открывает для Азербайджана новые экономические возможности - Эмин Алиев на İTV (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Освобождение Карабаха открывает для Азербайджана новые экономические возможности.
Как передает Trend, об этом в аналитической программе "Diqqət Mərkəzi" на телеканале İTV заявил главный редактор АМИ Trend Эмин Алиев.
В очередном выпуске программы обсуждались возможное влияние на Азербайджан санкций, введенных против России, возможное возвращение наших соотечественников из России в Азербайджан и другие актуальные темы.
В обсуждениях также приняли участие депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов, экономист Натиг Джафарли и политолог Фархад Мамедов.
С полной версией эфира можно ознакомиться ниже:
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