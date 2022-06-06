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В рамках учений "Эфес-2022" впервые продемонстрирован новый турецкий БПЛА-камикадзе

Политика Материалы 6 июня 2022 19:10
В рамках учений "Эфес-2022" впервые продемонстрирован новый турецкий БПЛА-камикадзе

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БАКУ /Trend/ - Новый беспилотный летательный аппарат-камикадзе, разработанный оборонной промышленностью Турции, впервые продемонстрирован в рамках учений "Эфес-2022", сообщает Trend в понедельник со ссылкой на TurkicWorld.

Согласно информации, проект "Kargi" реализуется под руководством Lentatek в сотрудничестве с ASELSAN, TÜBİTAK SAGE и TEI.

Также отмечается, что БПЛА "Kargi", до начала массового производства которого остались считаные дни, производится при поддержке TÜBİTAK с использованием местных, национальных ресурсов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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