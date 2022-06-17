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В Милли Меджлисе Азербайджана создана новая рабочая группа по межпарламентским связям

Политика Материалы 17 июня 2022 11:52
В Милли Меджлисе Азербайджана создана новая рабочая группа по межпарламентским связям

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана создана новая рабочая группа по межпарламентским связям.

Как сообщает в пятницу Trend, на сегодняшнем заседании парламента был вынесен на обсуждение проект постановления Милли Меджлиса Азербайджана о внесении изменений в постановление "Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджана".

Изменение предполагает создание рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Парагвай и назначение ее председателем депутата Хикмета Мамедова.

После обсуждений проект был вынесен на голосование и утвержден.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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