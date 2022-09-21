Глава МИД Азербайджана встретился с вице-президентом Уганды (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с вице-президентом Уганды Джессикой Роз Эпель Алупо.

Об этом Trend сообщили в среду в МИД Азербайджана.

В ходе встречи стороны подробно обсудили деятельность двух стран на международных многосторонних платформах, и в частности в рамках Движения неприсоединения.

Министр Джейхун Байрамов поделился инициативами, выдвинутыми в рамках председательства Азербайджана, опытом страны по организации международных мероприятий.

Вице-президент Уганды отметила, что председательство Азербайджана в Движении неприсоединения является образцовым, и Уганда, которая намерена председательствовать в Движении на последующем этапе, планирует тесно сотрудничать со страной.

Далее были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Перевод: Нубар Кулузаде)