Глава МИД Азербайджана встретился с вице-президентом Уганды (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с вице-президентом Уганды Джессикой Роз Эпель Алупо.
Об этом Trend сообщили в среду в МИД Азербайджана.
В ходе встречи стороны подробно обсудили деятельность двух стран на международных многосторонних платформах, и в частности в рамках Движения неприсоединения.
Министр Джейхун Байрамов поделился инициативами, выдвинутыми в рамках председательства Азербайджана, опытом страны по организации международных мероприятий.
Вице-президент Уганды отметила, что председательство Азербайджана в Движении неприсоединения является образцовым, и Уганда, которая намерена председательствовать в Движении на последующем этапе, планирует тесно сотрудничать со страной.
Далее были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
(Перевод: Нубар Кулузаде)