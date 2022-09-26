В австрийской прессе опубликована статья об антироссийской истерике армянской власти

БАКУ /Trend/ - В австрийской онлайн-газете dasfazit.at опубликована статья под названием «Очередной шаг к пропасти от Пашиняна», которая освещает недавнее выступление Никола Пашиняна с трибуны Генеральной Ассамблеи ОНН.

В статье говорится, что большая часть выступления Пашиняна касалась заявлений о картах для делимитации Президента Азербайджана Ильхама Алиева в речи, с которой глава государства выступил после церемонии поднятия азербайджанского флага в городе Лачин.

Тот факт, что во время своего выступления Президент Ильхам Алиев решительно опроверг все обвинения армянской стороны о якобы вторжении азербайджанской армии на территорию Армении, слова главы государства о том, что «если граница находилась там, где они говорят, то проложили бы границу, создали бы пограничные линии, коммуникации, провели бы инженерные работы», а также апеллирование к картам как XX века, так и предыдущих периодов, вызвали у Пашиняна серьезную обеспокоенность, которая легко прослеживалась в его речи.

Отмечается, что мнения, озвученные Пашиняном по поводу карт, подводят нас к мысли, что премьер-министр Армении заинтересован в проведении работ по делимитации границ на базе тех карт, которые относятся к периоду независимости, так как обращение к картам более раннего периода идет вразрез с политическими аппетитами армянской стороны.

Согласно тексту статьи, игнорирование веских аргументов азербайджанской стороны по поводу карт, которые должны быть взяты за основу процесса делимитации, будет и дальше способствовать затягиванию этого процесса со стороны Армении.

В статье обращается внимание на то, что заявление Пашиняна о возможном обострении обстановки на Южном Кавказе, которые он озвучил во время выступления на Восточном экономическом форуме, сопровождалось одновременно активным нарушением армянской стороной режима прекращения огня на границе. В статье выражается уверенность, что Пашинян вновь склонен прибегнуть к схожему сценарию. То есть он направляет месседж о возможной военной напряженности как из Нью-Йорка, так и из Владивостока, и на этом фоне армянская сторона почти каждый день нарушает режим прекращения огня, чтобы тем самым спровоцировать азербайджанскую сторону к ответным мерам, а затем воззвать к западным покровителям, выставив Баку «агрессором».

В материале также указывается на недовольство Пашиняна позицией, которую занял блок ОДКБ, так как, вопреки желанию Армении, организация довольствовалась лишь отправкой миссии на границу. Согласно статье, в качестве главного виновника Армения видит Москву. На фоне заявлений Пашиняна, что «эта ситуация вызвала множество вопросов в армянском обществе» и что народ требует от официального Еревана выхода из ОДКБ, не исключается, что в данном случае Пашинян старается выдать собственное мнение за мнение народа, представив стремление к выходу Армении из ОДКБ как социальный заказ.

В статье утверждается, что заявления Пашиняна с трибуны ООН служат своего рода признанием премьера Армении в том, что ни его команда, ни армянское общество уже не верят в действенность российских военно-политических институтов, и что намечается новый политический курс в сторону Запада. При этом в статье задается вопрос, на что же опирается Армения, выступая против своего хозяина? Выражается уверенность, что не последнюю роль в этом отношении играли обещания военной, политической и экономической помощи спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и ряд стандартных заявлений из Европы.

В публикации особо подчеркивается то обстоятельство, что подобная антироссийская истерика армянской власти, являющейся крайне зависимой как в военно-политическом, так и в экономическом плане от Москвы, не что иное как самоубийство. И все это, а также нежелание Армении отказываться от своих территориальных аппетитов, уклонение от процесса делимитации и строительства Зангезурского коридора не сулят Армении и армянскому народ «радужных перспектив».