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Армения сосредоточила в Дашкесанском направлении дополнительный личный состав и 4 артиллерийские установки - минобороны Азербайджана

Политика Материалы 17 октября 2022 13:20 (UTC +04:00)
Армения сосредоточила в Дашкесанском направлении дополнительный личный состав и 4 артиллерийские установки - минобороны Азербайджана

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БАКУ /Trend/ - Во второй половине дня 16 октября было зафиксировано сосредоточение вооруженными силами Армении на своих позициях напротив позиций подразделений азербайджанской армии, расположенных в Дашкесанском направлении, дополнительного личного состава, а также военных транспортных средств и 4 единиц артиллерийских установок.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

"Вся ответственность за напряженность, которая может возникнуть в регионе, лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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