Названа общая площадь разминированных освобожденных от оккупации земель Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Общая площадь разминированных с ноября 2020 года по октябрь 2022 года освобожденных от оккупации территорий составляет 56 573 гектара.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду председатель правления Национального агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов во время выступления на Бакинской международной конференции омбудсменов и национальных институтов прав человека, посвященной 20-летию Аппарата омбудсмена Азербайджана.

Он отметил, что площадь территорий, которые планируется разминировать в 2022 году, составляет 40 тысяч гектаров.

"Уже очищены от мин до 36 тысяч гектаров, и до конца года намеченная территория будет полностью разминирована», - сказал Сулейманов.

Он подчеркнул, что годовой план по разминированию планируется увеличить до 65 тысяч гектаров.

(Перевод: Фидан Мустафаева)