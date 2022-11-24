В Актау пройдет встреча министров Азербайджана, Турции и Казахстана

БАКУ /Trend/ - 25 ноября в казахстанском городе Актау состоится очередная трехсторонняя встреча министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Турции и Казахстана.

Как передает в четверг Trend, об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Турции.

Ожидается, что во встрече также примет участие грузинская сторона. Встреча направлена на усиление существующей координации по вопросам, представляющим интерес для трех стран, и укрепление региональных связей.

На заседании планируется подписание "Дорожной карты на 2022-2027 годы" по развитию и эксплуатации маршрута Среднего коридора, проходящего через Турцию, Азербайджан и Казахстан, в соответствии с Бакинской декларацией.

(Перевод: Нубар Кулузаде)