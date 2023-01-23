Госрегистрация недвижимости будет осуществляться по принципу "единого окна" (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон "О государственном реестре недвижимости".

Как сообщает в понедельник Trend, согласно изменению, к закону добавляется статья 9-1, касающаяся государственной регистрации прав на недвижимое имущество по принципу "единого окна".

9-1.1. Государственная регистрация прав по принципу “единого окна” на основании нотариально заверенных договоров о распоряжении недвижимым имуществом, а также иных документов (в том числе договор, свидетельство о праве собственности супругов на долю в общем имуществе, свидетельство о праве наследования по закону или завещанию, план распределения, уведомление о последнем платеже по договору купли-продажи в долг и т.д.), составленных и (или) заверенных в результате совершенного нотариального действия в отношении недвижимого имущества, предусматривает:

- использование нотариусом электронных документов о государственной регистрации прав, отраженных в информационной системе в автоматизированном порядке;

- передача нотариусом через информационные системы электронных копий документов, необходимых для государственной регистрации прав;

- перечисление нотариусом платежей, необходимых для государственной регистрации прав, по мере необходимости”.

(Перевод: Нубар Кулузаде)