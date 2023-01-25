Названа дата визита Президента Египта в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси совершит визит в Азербайджан 27-28 января. Об этом сказал в среду Trend дипломатический источник.

«Информация о программе визита будет предоставлена в короткие сроки», – сказал собеседник агентства.

По словам источника, после Азербайджана Президент Египта посетит Армению.

Отметим, что между Азербайджаном и Египтом существуют прочные связи в политической, экономической и культурной сферах. В прошлом году исполнилось 30 лет с установления дипломатических отношений между двумя странами.

В парламенте Азербайджана действует рабочая группа по азербайджано-египетским межпарламентским связям. До сегодняшнего дня Азербайджан и Египет подписали 60 документов о сотрудничестве в различных сферах. Согласно последней статистике, товарооборот между Азербайджаном и Египтом по итогам 2022 года составил 16,1 миллиона долларов, из которых 2,5 миллиона долларов пришлись на азербайджанский экспорт, а 13,6 миллиона долларов – на импорт.