Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила соболезнования родным и близким Орхана Аскерова, погибшего во время теракта против посольства Азербайджана в Тегеране (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с вероломным нападением на посольство нашей страны в Тегеране.

Как сообщает Trend, в публикации говорится:

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким нашего соотечественника, старшего лейтенанта Аскерова Орхана Ризван оглу, погибшего во время террористического акта, совершенного сегодня против нашего посольства в Тегеране. Да упокоит Аллах его душу! Молюсь за скорейшее исцеление раненых. Пусть Всевышний оберегает азербайджанский народ!»