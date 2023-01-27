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Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила соболезнования родным и близким Орхана Аскерова, погибшего во время теракта против посольства Азербайджана в Тегеране (ФОТО)

Политика Материалы 27 января 2023 14:29 (UTC +04:00)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила соболезнования родным и близким Орхана Аскерова, погибшего во время теракта против посольства Азербайджана в Тегеране (ФОТО)

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БАКУ/Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с вероломным нападением на посольство нашей страны в Тегеране.

Как сообщает Trend, в публикации говорится:

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким нашего соотечественника, старшего лейтенанта Аскерова Орхана Ризван оглу, погибшего во время террористического акта, совершенного сегодня против нашего посольства в Тегеране. Да упокоит Аллах его душу! Молюсь за скорейшее исцеление раненых. Пусть Всевышний оберегает азербайджанский народ!»

Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила соболезнования родным и близким Орхана Аскерова, погибшего во время теракта против посольства Азербайджана в Тегеране (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила соболезнования родным и близким Орхана Аскерова, погибшего во время теракта против посольства Азербайджана в Тегеране (ФОТО)
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