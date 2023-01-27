США выступили с жестким заявлением в связи с терактом в посольстве Азербайджана в Иране

БАКУ /Trend/ - Госдепартамент США 27 января распространил заявление в связи с терактом против посольства Азербайджана в Иране, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на сайт Госдепартамента.

"Мы присоединяемся к призыву Президента Ильхама Алиева к скорейшему расследованию этого неприемлемого насилия. Любые нападения на дипломатов или дипломатические миссии неприемлемы. Мы напоминаем правительству Ирана о его ответственности по защите иностранных дипломатов в Иране в соответствии с Венской конвенцией", - отмечается в заявлении.

В заявлении Госдепартамента выражены глубокие соболезнования родным и близким погибшего в результате теракта гражданина Азербайджана, выражено пожелание скорейшего выздоровления пострадавшим.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.